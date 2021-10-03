الجمعة المقبلة موعد افتتاح بيوت الله أبوابها في طبرق تعرف على شروط الأوقاف لافتتاح المساجد في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق جاد المولى ذاوود بالقاسم صدور التعليمات لخطباء المساجد في طبرق للسماح بأداء صلاة الجمعة اعتبارا من الجمعة المقبلة .

بالقاسم قال في لوكالة أخبار ليبيا 24، إن هذه الخطوة جاءت عقب زيارة قسم العزل والمعلومات التي وصلتنا من قطاع الصحة أن الوضع الوبائي مستقر بالمدينة .

وحث المسؤول إدارات المساجد على ضرورة توعية المواطنين بجلب السجادة مع كل مصلي ولبس الكمامة والتباعد الاجتماعي داخل المساجد .

ولفت إلى أنه تم إبلاغ الخطباء بتقصير الخطبة بحيث لا تزيد عن 20 دقيقة، مشيرًا إلى أنه تم رفع السجاد في مسجدي “معاذ بن جبل” بمركز طبرق الطبي لتردد المرافقين للمرضى على هذا المسجد كذلك رفع السجاد بمسجد “بلال بن رباح” القريب من المسطبة التي تتردد عليها العمالة الوافدة .

مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق شدد إدارات المساجد بضرورة تجنب عقد القران داخل المساجد فقد بلغ عدد عقود القران اليومية لأكثر من عقد زواج ويتسبب ذلك في الزحام والمخالطة بعيداً عن الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا.