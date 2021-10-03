الأمم المتحدة توجّه تنبيها إلى حكومة الدبيبة

3 أكتوبر، 2021 1:49 ص
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عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

أخبار ليبيا24

نبّهت، الأمم المتحدة، حكومة الوحدة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، إلى أن استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكًا للقانون الوطني والدولي.

جاء ذلك، في بيان الأحد، حول المداهمات وحملة الاعتقالات التي نفذتها الجهات الأمنية في منطقة قرقارش الجمعة بالعاصمة طرابلس.

وأعربت، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، عن قلقها إزاء مقتل مهاجر وإصابة مالا يقل عن 15 آخرين بسبب المداهمات.

وقالت، إن ستة من المصابين يواجهون خطر الموت في العناية الفائقة، مشيرة إلى أن مالا يقل عن 4 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، اعتقلوا أثناء هذه العملية الأمنية.

وطالبت بإجراء التحقيق حول ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن العملية.

ودعت إلى وضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية ومنعها وإطلاق سراح الفئات الأشد ضعفاً على الفور، ولا سيما النساء والأطفال.

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3 أكتوبر، 2021 1:49 ص
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