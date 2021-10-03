الأمم المتحدة تعلق على “مقتل مهاجر” في مداهمات قرقارش

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كشفت، الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن مقتل مهاجر وإصابة مالا يقل عن 15 آخرين ستة منهم يواجهون خطر الموت في العناية الفائقة، بسبب قيام السلطات الأمنية في طرابلس بمداهمة الجمعة في منطقة قرقارش.

جاء ذلك في بيان لمساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما أفيد عن تعرض المهاجرين واللاجئين في منطقة قرقارش في طرابلس للقتل والاستخدام المفرط للقوة.

وقالت إن أحد المهاجرين قُتل وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين، ستة منهم بحالة خطرة، أثناء مداهمة السلطات الأمنية الليبية لمنازل ومآوى مؤقتة يوم أمس في قرقارش.

وأضافت، أنه في الوقت الذي تبدي فيه الأمم المتحدة احترامها التام لسيادة الدولة الليبية ودعمها لها في أداء واجبها في حفظ النظام والقانون وحماية أمن السكان، فإنها تدعو سلطات الدولة إلى احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع الناس بمن فيهم المهاجرين واللاجئين في جميع الأوقات.

وذكرت أنه وفقاً للتقارير الواردة من مسؤولين في إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، فإن مالا يقل عن 4 آلاف شخص، بينهم نساء وأطفال، اعتقلوا أثناء هذه العملية الأمنية.

وأضافت، أن المهاجرين العزّل تعرض للمضايقات والضرب وإطلاق النار في داخل منازلهم، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تلقت تقارير أفادت تعرض مهاجر شاب لإطلاق نار أودى بحياته، بينما جُرح خمسة مهاجرين آخرين جراء إصابتهم بإطلاق ناري، اثنان منهم في حالة خطرة وهم الآن في العناية المركزة.

وقالت إن البعثة تلقت أيضاً تقارير تفيد بقطع الاتصالات مما حال دون تمكن الأفراد من التواصل أو الحصول على المعلومات أو طلب المساعدة.

وأضافت، أن معظم من اعتقل من الأشخاص تحت الاحتجاز التعسفي الآن داخل مرافق احتجاز تشرف عليها إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية.

وقالت إن استخدام القوة المفرطة والفتاكة وغير المبررة أثناء عمليات إنفاذ القانون يعد انتهاكًا للقانون الوطني والدولي.

ودعت إلى التحقيق في ما ورد من استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة والمفرطة بحق المهاجرين ضمن العملية.

كما طالبت بوضع حد للاعتقالات والاحتجازات التعسفية ومنعها وإطلاق سراح الفئات الأشد ضعفاً منهم، ولا سيما النساء والأطفال، وعلى الفور.