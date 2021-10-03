اقعيم: لا يوجد دعم حقيقي لمعالجة أزمة الهجرة خاصة في المنطقة الشرقية

أخبارليبيا24

قال وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم إنه لا يوجد دعم حقيقي ملموس على أرض الواقع فيما سبق لمعالجة أزمة الهجرة خاصة بالمنطقة الشرقية.

وأكد اقعيم خلال استقباله السبت وفد المنظمة الدولية للهجرة بالأمم المتحدة في مكتبه أن كل الجهود المبذولة هي جهود وطنية داخلية.

وذكر وكيل الوزارة أن هذا الملف يعدّ ملفًا شائكًا تُعاني منه دول العالم كافة مبديًا استعداد وزارة الداخلية للتعاون التام وتقديم التسهيلات اللازمة للمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في مُختلف المجالات، خاصّة الإنسانية منها.

وشدد اقعيم على ضرورة تكثيف الجهود الدولية بملف الهجرة على سواحل البحر المتوسط سعياً للحد من استمرار تفشي هذه الظاهرة بالقضاء على مسبباتها قبل وقوعها للحفاظ على أمن وسيادة الدولة الليبية.

وأكد وكيل الوزارة احترام وزارة الداخلية لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة في هذا الصدد، موضحًا أن هذا الأمر يجب ألا يتعارض مع الحفاظ على سيادة الأراضي الليبية.

ولفت وكيل وزارة الداخلية إلى أن ليبيا تحتاج إلى الدعم اللوجستي في ملف الحدود، بواسطة التقنيات المتطورة.

وكان اقعيم بحث مع الوفد القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر التي تُعد جريمة إنسانية، وإمكانية دعم مراكز التدريب التابعة لوزارة الداخلية بالتقنيات الحديثة وتطوير عناصرها وتدريبهم.