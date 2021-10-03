إدارة التطعيمات تكشف تفاصيل خلط جرعات لقاح كورونا  

أخبار ليبيا 24

كشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، تفاصيل خلط جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال سميو في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، “إن من تلقى الجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك الروسي سيتلقى الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا الإنجليزي بعد ثلاثة أشهر، وفي حال كان مضطر لأخذ الجرعة بسبب السفر يتلقى الجرعة الثانية بعد شهر واحد من الجرعة الأولى، لافتاً أن نتيجة تعذر وصول الجرعة الثانية من اللقاح الروسي، فاللجنة العلمية بالمركز أعطت الاذن بخلط الجرعات”.

وأوضح سميو، أن هناك عددًا من المواطنين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني وتعذر الحصول على الجرعة الثانية بسبب عدم وصول شحنة اللقاح في الوقت المحدد، فإنهم سينتظرون تعليمات اللجنة العلمية في حال تعذر وصولها بخصوص الخلط في إعطاء جرعة الثانية، مشيراً إلى أن هناك شحنة من لقاح سينوفارم ستصل إلى البلاد خلال أسبوعين أو ثلاثة وفقاً للوعود.

وأضاف سميو، إن خلال الأيام القادمة ستصل شحنة من لقاح فايزر تقدر بحوالي 243 ألف جرعة، وأنهم في انتظار إفراج مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على الشحنة الأخيرة من لقاح أسترازينيكا تقدر بنحو 240 ألف جرعة، وبلغ عدد المطعميّن بالجرعة الأولى بلغ نحو 1,401,958 ، والمطعمّين بالجرعة الثانية 235,443.