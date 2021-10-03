أسباب رفض مركز الرقابة شحنة حليب “مصري المنشأ”

3 أكتوبر، 2021 12:47 م
13
الرقابة على الأغذية والأدوية
الرقابة على الأغذية والأدوية

أخبارليبيا24

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد عن رفض شحنة حليب معقم محلى بالفراولة 200 مل العلامة التجارية فيفا (Viva).

وأوضح المركز أن أسباب الرفض لأن الشحنة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالحدود القصوى للمضافات المسموح بها في الأغذية بإضافة اللون المحظور (E120).

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية المرفوضة 992 صندوق، مؤكًدا أن بلد المنشأ مصر.

وأضاف المركز أن الشركة المصنعة الشركة المصرية لمنتجات الألبان والأغذية، وتاريخ الإنتاج 07/09/2021، موضحًا أن نقطة الوصول منفذ أمساعد البري.

3 أكتوبر، 2021 12:47 م
13

مقالات ذات صلة

ليبيا- الشروع في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا في بنغازي

إدارة التطعيمات تكشف تفاصيل خلط جرعات لقاح كورونا  

3 أكتوبر، 2021 2:27 م
مركز طبرق الطبي

طبي طبرق يستقبل حالات تسمم..تعرف على السبب

3 أكتوبر، 2021 12:10 م
إنقاذ مهاجرين_طرابلس

السواحل وأمن الموانئ ينقذ عددًا من المهاجرين غير الشرعيين

3 أكتوبر، 2021 11:35 ص
منفذ رأس اجدير

هل تم افتتاح مركز صحي بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس؟

3 أكتوبر، 2021 11:05 ص
زر الذهاب إلى الأعلى