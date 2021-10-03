أسباب رفض مركز الرقابة شحنة حليب “مصري المنشأ”

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أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اليوم الأحد عن رفض شحنة حليب معقم محلى بالفراولة 200 مل العلامة التجارية فيفا (Viva).

وأوضح المركز أن أسباب الرفض لأن الشحنة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالحدود القصوى للمضافات المسموح بها في الأغذية بإضافة اللون المحظور (E120).

وأشار مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن الكمية المرفوضة 992 صندوق، مؤكًدا أن بلد المنشأ مصر.

وأضاف المركز أن الشركة المصنعة الشركة المصرية لمنتجات الألبان والأغذية، وتاريخ الإنتاج 07/09/2021، موضحًا أن نقطة الوصول منفذ أمساعد البري.