أخبار ليبيا 24 تكشف أسباب اعتصام الكوادر الطبية في مجمع تطعيم طرابلس

أخبار ليبيا 24

أكدت مشرفة التطعيمات بمجمع الرياضية بطرابلس، وردة زايد، أن أسباب اعتصام الكوادر الطبية والطبية المساعدة منذ الخميس الماضي جاء لعدم توفير الاحتياجات الضرورية كالكحول والمعقمات وأيضا تأخر مكافآتهم المالية.

وأوضحت زايد في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، “أنهم باشروا حملات التطعيم الاستثنائية التي تنقذها منذ شهر أبريل الماضي، لإعطاء اللقاح لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وكانت البداية بقوة بتوفر كافة الإمكانيات ووجود شركة النظافة، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شركة النظافة لم تداوم لأنها تحتاج إلى مقابل نظير عملها، فأصبح هناك تكدس للفضلات.

وأضافت زايد، أنهم تواصلوا مع جميع الجهات ذات العلاقة لتوفير النواقص، ومن ثم أعلنوا عن الاعتصام منذ الخميس الماضي ربما يكون صوتهم مسموع، وبالفعل قبل قليل جاءت شركة النظافة للمجمع وباشرت اعمالها.

وأكدت زايد أن طلباتهم بسيطة منها مكافآتهم نظير عملهم ومواد التعقيم ونظافة المكان، لكي يتمكنوا من العمل بشكل أفضل فالاعتصام يضر بالجميع ولا يصب في مصلحة أحد، مؤكدة إلى أنهم يداومون بشكل يومي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً.