وصول نائب رئيس المجلس الرئاسي للقاهرة

اللافي يجري مباحثات مع سامح شكري في القاهرة اليوم

2 أكتوبر، 2021 12:16 م
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عبد الله اللافى يصل للقاهرة
عبد الله اللافى يصل للقاهرة

أخبار ليبيا 24

وصل إلى مطار القاهرة الدولي نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافى والوفد المرافق له  وكان فى استقباله القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح ومساعد وزير الخارجية مدير إدارة ليبيا بوزارة الخارجية المصرية السفير محمد أبوبكر  بحسب السفارة الليبية في القاهرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” .

ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكرى نائب المجلس الرئاسي اليوم السبت حيث سيعقد الجانبان جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وأكد وزير الخارجية المصري أن الاجتماع يأتي في لحظة هامة من عمر الأزمة الليبية حيث يسير الليبيون بخطي ثابتة نحو الوفاء بخارطة الطريق التي أقروها لإخراج بلادهم من أزمتها من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر القادم .

2 أكتوبر، 2021 12:16 م
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