وصول بضائع متنوعة إلى ميناء بنغازي ميناء بنغازي البحري .. شريان يغذي عدة مناطق في البلاد

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أكدت إدارة ميناء بنغازي، وصول سفينة نقل الحبوب “سي دوڤ” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الأفق اللامع”، للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 32.200 طن من حبوب القمح والشعير .

كما وصلت سفينة نقل الحاويات “أتلانتك نورث”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 277 حاوية بضائع مختلفة.

وأظهرت بيانات إدارة الميناء وصول سفينة نقل السيارات “قراند نابولي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 1.270 سيارة وشاحنة، قادمة من السوق الأوروبية.

يشار إلى أن ميناء بنغازي البحري يعد واحدًا من أهم الموانئ في البلاد، وتصل من خلاله السلع المختلفة إلى مناطق شرق البلاد.

ويعد ميناء بنغازي البحري أحد أقدم الموانئ الليبية، ويحتوي على 18 رصيفا، وتبلغ طاقته الاستيعابية 4 ملايين طن يوميًا.