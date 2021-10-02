وزير النفط يكشف مخالفات جديدة لصنع الله ويضعها بين يدي الدبيبة

أخبار ليبيا 24

من جديد عاد التوتر لقطاع النفط، بعد أن طالب وزير النفط محمد عون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإحالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى التحقيق مرة أخرى.

وكان الوزير قد أوقف صنع الله عن العمل وأحاله للتحقيق الشهر الماضي، إلا أن الأخير لم يمتثل للقرار.

وأرسل عون خلال الساعات الماضية رسالة جديدة إلى الدبيبة، أكد فيها أن صنع الله قام بتشكيل وتسمية أعضاء لجان الإدارة بالنسبة للشركات النفطية المملوكة للمؤسسة وهو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المؤسسة.

وأوضح أن هذا الأمر يجعل ما صدر عن رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط قرار معيب بعيب عدم الاختصاص واغتصاب السلطة وبذلك لا يقوم به مرکز قانوني سليم ويسبب إرباكًا واضحًا لعمل الشركة وتأثرها من هكذا أعمال غير قانونية.

وكشف عون أن وزارة النفط والغاز لم تعلم بهذا القرار ولم يحال إليها للاعتماد وفقا للآلية القانونية المرسومة لهكذا قرار وهي محاولة بائسة أخرى تأتي في سياق عرقلة الوزارة ومحاولة النيل من واجباتها ومسؤولياتها المحددة بالقانون.