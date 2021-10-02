مفاجأة في قائمة مصر أمام ليبيا

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أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر قائمة اللاعبين لمعسكر الفريق الذي ينطلق السبت، استعدادا لمواجهة المنتخب الليبي، في إطار تصفيات كأس العالم.

وشهدت قائمة مصر استبعاد ثنائي الأهلي، محمد مجدي “أفشة”، ومحمد شريف، بالإضافة إلى علي جبر، وأحمد توفيق، وكريم حافظ، وسام مرسي، ومهند لاشين، ومصطفى فتحي، وأحمد سمير، وأحمد ياسر ريان.

وقام المدرب كيروش، باستدعاء الثنائي أحمد فتحي ظهير أيمن بيراميدز، وياسر إبراهيم مدافع الأهلي للقائمة النهائية بعد استبعادهما من القائمة المبدئية.

وضمت القائمة 24 لاعبا، هم: حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد أبو جبل، ومحمد بسام، ومحمد صبحي، والدفاع أكرم توفيق، وأحمد فتحي، وأحمد حجازي، وباهر المحمدي، ومحمود حمدي “الونش”، وياسر إبراهيم، وأحمد أبو الفتوح، وأيمن أشرف.

فيما كان خط الوسط: محمد النني، وعمرو السولية، وطارق حامد، وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد “زيزو”، محمد صلاح، عبد الله السعيد، إبراهيم عادل، رمضان صبحي. الهجوم: أحمد حسن “كوكا”، ومصطفى محمد، عمر مرموش.