مشيدة بمداهمة منطقة قرقارش.. وزارة الشباب: المخدرات تهدد الأمن القومي

أخبار ليبيا 24

أشادت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية بالحملة الأمنية الواسعة التي نفذتها وزارة الداخلية يوم الجمعة، بالعاصمة طرابلس؛ والتي استهدفت أوكار صناعة وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكدت الوزارة على ضرورة مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية التي هدمت عقول الكثير من الشباب وتعتبر تهديداً للأمن القومي.

وكانت قد أفاد مصدر أمني مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة الليبية طرابلس، الجمعة، أنه بناء على تعليمات النائب العام الليبي قامت عناصر إدارة المخدرات بمداهمة وتطويق منطقة قرقارش وسط العاصمة، والتي تعرف بتجارة الحبوب المخدرة والمشروبات الكحولية.

وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة أخبار ليبيا 24 إنه “بناءً على تعليمات من النائب العام قام مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد عادل عبدالعزيز فجر اليوم الجمعة تم تطويقها بالكامل اكبر منطقة في ليبيا تقريبا مشهوره بالحبوب و الحشيش و السكير و الدعارة و تهريب البشر وهي منطقة قرقاش في طرابلس”، مؤكداً على أن ” بدأت عملية التطويق والقت عناصر الأمن القبض على تجار المخدرات والمشروبات ومهربي البشر خلال عملية مداهمة واسعة النطاق لأول مرة في هذه المنطقة”.