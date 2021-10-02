ليبيا في انتظار شحنة ثالثة من لقاح كورونا من دولة أوروبية

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية أنه من المقرّر أن تمنح الحكومة الإيطالية الدولة الليبية شحنة ثالثة من لقاح “أسترازينيكا”.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن الشحنة تقدّر بحوالي 144 ألف جرعة، إلى جانب الشحنتين الأولى والثانية اللتان وصلتا إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي عبر رحلتين جويتين.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إحدى الشحنتين تقدّر بحوالي 240 ألف جرعة، والأخرى بحوالي 117,600 جرعة، ليكون إجمالي عدد الجرعات الممنوحة 501,600.

وأوضحت الوزارة أن هذه الشحنات سوف تساعد في تلبية جزء من احتياجات ليبيا من اللقاحات، وستكون داعمًا للجهود الطبية الدولية في الاستجابة لهذا الوباء العالمي بشكلٍ جماعي.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي وصلت إلى مخازن الدولة الليبية تتجاوز الـ 3,400,000 جرعة حتى الآن.

وبينت أن عدد المتحصلين على جرعة واحدة من اللقاح يزيد عن 1,300,000 شخص، في حين يتجاوز عدد المتحصلين على جرعتي اللقاح الـ200,000 شخصًا.