لمن يسأل هل يجوز لرئيس الحكومة الترشح للانتخابات القادمة أم لا؟

أخبار ليبيا24

يدور الحديث هذه الأيام على الصعيد المحلي والدولي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا وإمكانية تنفيذها في موعدها المتفق عليه يوم 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأثار، إعلان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في 09 سبتمبر لمصادقته على قانون انتخاب الرئيس، جدلًا واسعة حول من له الحق في الترشح لمنصب أول رئيس ليبي منتخب.

ووسط ذلك دار الحديث في الآونة الأخير حول إمكانية، ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، للترشح لخوض سباقات الرئاسة.

جاء ذلك، بعد أن سحب مجلس النواب الثقة يوم 21 سبتمبر الماضي، من الحكومة والإبقاء عليها كحكومة تصريف أعمال.

سحب الثقة من الحكومة والمظاهرات الحاشدة التي خرجت في طرابلس تأييدا للحكومة، ورفضا لقرار مجلس النواب، طرح تساؤلات حول إمكانية استغلال الدبيبة لتسويق نفسه ليكون مرشحا لرئاسة ليبيا.

ولعل ما، اتخذه الدبيبة من قرارات، بحسب مراقبين، مؤخرا من بينها زيادة مرتبات العاملين في التعليم ومنح الزواج والقروض الشبابية، قد تعد مقدمة لبرنامج انتخابي.

وفي هذا الصدد توجهت، وكالة أخبار ليبيا24، بسؤال أحمد الشركسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، حول إمكانية ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية، حيث أجاب: “بنص خارطة الطريق التي أنتجت السلطة التنفيذية التي يرأسها الآن؛ فإن الأستاذ عبدالحميد لا يجوز له الترشح”.

وأوضح الشركسي: “لأنّ من شروط الترشح للسلطة التنفيذية حينها هو التعهد بعدم دخول الانتخابات، وهذا ليس تعهدًا أدبيًا بل نصًا ضمن الخارطة نفسها. وهناك تعهد الدبيبة بالالتزام بكل الخارطة”.

وبمراجعة ما أجاب عنه الشركسي، اطلعت أخبار ليبيا24 على وثيقة الباب الخاص بشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي.

ووفقًا لنص الفقرة 3 من المادة الثانية لشروط الترشح للسلطة التنفيذية؛ فإن “شاغلو المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحدة للمرحلة التمهيدية يتعهدون بعدم الترشح للانتخابات العامة التي تُنهي هذه المرحلة”.

وبالتالي فإن رئيس الحكومة الحالي، عبدالحميد الدبيبة، تعهد بالالتزام التام بخارطة الطريق التي تم اعتمادها في تونس في نوفمبر 2020.