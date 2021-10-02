“كاف الجنون” في أكاكوس ماذا تعرف عنه؟

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كهف يطلق عليه أهالي الجنوب الغربي الليبي “كاف الجنون” يقع في جبل في نواحي غات قرابة الحدود الليبية الجزائرية.

“كاف الجنون” أو “كهف ايندينان” كما هو معروف عند الطوارق هو مملكة للجان ونسجت حوله العشرات من الأساطير المخيفة.

ويقع الجبل في منطقة أكاكوس في الجنوب الغربي لليبيا قرب الحدود مع الجزائر، تعلو جبالها رسوم حفرت في مواقع مختلفة على الجبال.

ويقول مؤرخو عصر ما قبل التاريخ – بحسب سكاي نيوز عربية – إن المنطقة كانت أرض حضارة وزراعة، ويستدلُّون على ذلك بالرسومات التي تتعدد فيها الحيوانات والنشاطات الإنسانية، حيث صنفتها منظمة “يونيسكو” جزءاً من التراث الإنساني.

وارتفاع الجبل يبدأ من 900 إلى 1200، ومنها ارتفاعات متدرجة، وهو جبل رسوبي، ويبعد 15 كيلو متر من أقرب طريق مأهول، ويجب المرور عن طريق وعر قد يأخذ ساعتين حتى الوصول للجبل، بحسب البحاث.

ومن بين هذه الوقائع “رؤية غزال في الكهف ليلاً وهذا الغزال لا يمكن اصطياده، حيث يعتقد أن الجن تمثل في هذا الغزال.

وهناك رؤية أخرى لأحد الطوارق وهو يبحث عن الإبل بناء على طلب والده، وعندما جاء إلى موقع الكهف جاء عليه الليل ولم يستطع الرجوع إلى منطقته حيث نام بجانب الإبل وعندما مضى جزءا من الليل سمع صوتاً غامضا بالكهف يناديه “انهض لكي تتعشى”، وهو ما أصابه بالرعب وفر هاربا.

ومن الروايات المتداولة أيضًا أن شخصا كان يذهب كل مساء ناحية جنوب الجبل، ليستمتع بمنظر الصحراء والهدوء، ولكنه ذات مرة سمع أصوات مباراة كرة قدم، الصوت كانت خافتا في البداية ثم بدء يعلو ويعلو حتى وصل إليه الصوت، فخاف وهرع ورجع إلى غات، وحصلت له رعشة شديدة وقص على الناس رواية أنه سمع الجن يلعبون الكرة”.

وكذلك رواية أخرى أن عائلة وقفت لتصليح إطار سيارة قرب الجبل، فأحد الأولاد رأى سيارة وقفت ونزل منها شخص أعطى له خبزة، فأخذها الولد وذهب إلى أبيه فقال له: من أعطى لك هذه الخبزة، رد الولد: الرجل الذي نزل من السيارة أعطاها لي. ولكن الأسرة لم تشاهد أي سيارة أو شخص، وأكل الأب من الخبزة، ولما عاد إلى منزله شعر بأنه أكل شيء غير طبيعي، وظل مريضا 6 أيام، حتى ذهب إلى شيوخ لعلاجه”.