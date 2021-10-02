غريبيل : بنود اجتماع اللجنة العسكرية بجنيف سيوضع قبل انطلاق الاجتماعات بقليل بعد مرور نحو عام .. اجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف تعود للانعقاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال عضو مجموعة العشرة “اللجنة العسكرية المشتركة 5+5” اللواء فيتوري غريبيل إن اجتماع جنيف سيكون لمناقشة وبحث ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

غريبيل أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن بنود جدول الأعمال لم يعلن عنه، وسوف يوضع في القاعة قبل انطلاق الاجتماعات.

وكان مدير مكتب القائد العام وعضو اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق خيري التميمي أعلن أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ستعقد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري اجتماعا في جنيف؛ وذلك لبحث ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وتعود اجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف للانعقاد مجددًا في مدينة جنيف السويسرية بعد مرور نحو عام على توقيع وقف إطلاق النار.

ومثل توصل اللجنة لاتفاق وقف إطلاق نار، 23 أكتوبر 2020، نقطة فارقة في الأزمة الليبية، حيث فتح الباب أمام استكمال مسارات الحوار السياسية الأخرى، وصولا إلى الاتفاق على خارطة طريق تنتهي بانتخابات عامة في 24 ديسمبر، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.

ولعل أبرز البنود التي تحققت في الاتفاق هو سريان وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي الذي يربط مدن الساحل الليبي، بالإضافة إلى تشكيل الغرفة الأمنية التي تتولى مهمة تأمين طرق التماس، وتسهيلها عمليات الإفراج عن محتجزين، فضلا عن النظر في ملف توحيد حرس منشآت المؤسسات النفطية.