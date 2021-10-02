صالح: أبلغتُ السفير الجزائري أن الانتخابات حق يملكه الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيله صالح، السفير الجزائري لدى ليبيا كمال حجازي.

وبحسب بيان مجلس النواب، أمس الجمعة، فإن اللقاء الذي جرى بمكتب صالح في مدينة القبة، حضره عبدالهادي الحويج وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها.

وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين والتأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وإعادة الأمانة للشعب الليبي وهو صاحب الحق في اختيار من يحكمه بإرادته الحرة دون وصاية من أحد.

وثمّن رئيس مجلس النواب، العلاقات التاريخية بين البلدين والدور الجزائري الداعم للحل في ليبيا.

وسلم السفير الجزائري لدى ليبيا، رئيس مجلس النواب، رسالةً خطية من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري “إبراهيم بوغالي” لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين.