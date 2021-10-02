رسالة البرلمان العربي بشأن الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا24

حذّر البرلمان العربي، اليوم السبت، من خطورة عدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقادم.

وقال البرلمان، في بيان، إن “ذلك يعرض استقرار المنطقة للخطر وقد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع”، مشددًا على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.

وأكد في بيان، أن الانتخابات “تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية الليبية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية”.

ودعا، “القوى الليبية وكافة المؤسسات الليبية إلى إعلاء قيمة الوطن، وطي صفحة الماضي والخلافات”.

وطالب البرلمان العربي، تلك القوى والمؤسسات، بالالتفاف حول راية واحدة وهي “استقرار وسيادة ليبيا وحماية مصالح الشعب الليبي واتخاذ خطوات جادة من شأنها إتمام هذه الانتخابات في موعدها”.

وأكد على أن الانتخابات التي أقرت من قبل في هذا الموعد أمر ضروري لإعادة توحيد ليبيا مرة أخرى.

وطالب البرلمان، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، بتقديم الدعم اللازم لهذا الاستحقاق الهام الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.