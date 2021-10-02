بوقعيقيص : على المجلس الرئاسي وإدارة القانون إنهاء عبث مجلسي النواب والدولة من كتب الإيجاز الصحفي لمحادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب

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قالت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، إن البيان الختامي لمحادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المغربية الرباط، يؤكد على فشلهما المتواصل.

بوقعيقيص أوضحت ، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ”كالعادة والمتوقع فشل المجلسين في الاتفاق على قانون الانتخابات، وبعد استنفاد كل الفرص فإن حالة الضرورة أصبحت جلية واضحة، لذلك أدعو اليوم المجلس الرئاسي وإدارة القانون لإنهاء هذا العبث لا يمكن أن تكون ليبيا رهينة هؤلاء”.

وأضافت ”لم يستطيعوا حتى كتابة الإيجاز الصحفي، الذي يبدو أنه تمت كتابته من الأخوة المغاربة مشكورين وبمفردات لغوية مغربية (المنتظم الدولي)”.

واختُتمت محادثات وفدي مجلسي النواب والدولة في المغرب، مساء أمس الجمعة، دون الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن الانتخابات.

وفي بيانهم الختامي، في الرباط، وصف المجتمعون، اللقاءات بأنها جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد، مشيرين إلى مشاركة الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية.

ودعا المجتمعون، المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

ووجه أعضاء الوفدين الذين بدأوا اجتماعاتهم أمس الأول الخميس، الشكر إلى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند على دعمه للاجتماع، مختتما بتوجيه التقدير والعرفان إلى المملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة لمساندة الشعب الليبي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.