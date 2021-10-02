بوالخطابية يتابع المشاريع داخل نطاق بلدية طبرق

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أجرى عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم السبت، جولة تفقدية على المشاريع التي يتم تنفيذها داخل نطاق البلدية، ورافقه في الجولة مدير مكتب المشروعات بالبلدية، نصر شرح البال.

وتابع بوالخطابية مشروع رصف الطريق من مفترق التحريات حتى مفترق نادي المختار بحي المنارة، وأيضا الجزء الثاني من مشروع كورنيش طبرق والذي سيتم افتتاح الجزء الأول منه خلال الفترة المقبلة الممتد من المرحلة الأولى حتى فندق دار السلام.

كما تابع مشروع الطريق الفرعي وأيضا التحويرات أمام عمارات حي النور وبالقرب من جزيرة شهداء البوستر.

وطالب بوالخطابية من مكتب المشروعات بالبلدية على ضرورة متابعة كل المشاريع وحث الشركات المنفذة على استكمالها في المواعيد المحددة حسب العقود المبرمة.