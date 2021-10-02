بسبب التعديات المتكررة.. الجيش يشرع في تأمين قسم العزل بمركز طبرق الطبي

أخبار ليبيا 24

عقد آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة، اليوم السبت، اجتماعا مع عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية؛ وذلك لبحث وحلحلة القضايا الأمنية العالقة في المدينة.

وأوضح بورقعة في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أن القوات المسلحة والغرفة الأمنية قامت بتأمين قسم العزل؛ وذلك عقب نداء الاستغاثة الذي أطلقه مدير مركز طبرق الطبي حول غياب الأمن عن قسم العزل والتعديات المتكررة من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وأكد بورقعة أن الوضع الوبائي في المدينة مطمئن وأن الغرفة الأمنية تتابع عملها بالمرور على الأسواق وصالات الأفراح لمتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية.

وأوضح بورقعة أنه يتم فرض الأمن في الشارع، منوها أنه لن يتم السماح بزعزعة الأمن بالمدينة، مشيرا أن الأجهزة الأمنية تتعاون فيما بينها.