الوطنية للنفط: مبيعات شهر أغسطس بلغت 1.9 مليار دولار

أخبار ليبيا 24

بلغت إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في شهر أغسطس الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات بلغت نحو مليار و900 مليون دولار.

وقالت المؤسسة في بيانات لها، أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ قرابة 53 مليوناً و 400 ألف دولار، بينما وصلت عوائد البتروكيماويات إلى نحو 3 ملايين دولار.

وأوضحت المؤسسة أن إيرادات شهر أغسطس لا تتضمن الأتاوات والضرائب، فضلاً على أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري التابعة إلى الشركة العامة للكهرباء، حيثُ بلغت قيمتها خلال شهر اغسطس أكثر من 22 مليونًا و 700 ألف دولار.