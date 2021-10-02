الوطنية للنفط: مبيعات شهر أغسطس بلغت 1.9 مليار دولار

2 أكتوبر، 2021 2:22 م
19

أخبار ليبيا 24

بلغت إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في شهر أغسطس الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات بلغت نحو مليار و900 مليون دولار.

وقالت المؤسسة في بيانات لها، أن صافي إيرادات المنتجات النفطية بلغ قرابة 53 مليوناً و 400 ألف دولار، بينما وصلت عوائد البتروكيماويات إلى نحو 3 ملايين دولار.

وأوضحت المؤسسة أن إيرادات شهر أغسطس لا تتضمن الأتاوات والضرائب، فضلاً على أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري التابعة إلى الشركة العامة للكهرباء، حيثُ بلغت قيمتها خلال شهر اغسطس أكثر من 22 مليونًا و 700 ألف دولار.

الوسوم
2 أكتوبر، 2021 2:22 م
19

مقالات ذات صلة

البعثة الأممية: الاجتماع التشاوري بين وفدي النواب والدولة إيجابي

2 أكتوبر، 2021 6:22 م

مشيدة بمداهمة منطقة قرقارش.. وزارة الشباب: المخدرات تهدد الأمن القومي

2 أكتوبر، 2021 4:58 م

بوالخطابية يتابع المشاريع داخل نطاق بلدية طبرق

2 أكتوبر، 2021 4:32 م

نورلاند يُعلق على المشاورات بين النواب والدولة في الرباط

2 أكتوبر، 2021 3:47 م
زر الذهاب إلى الأعلى