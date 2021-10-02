العثور على سلع تحوي ألوان محظورة ومواد مسرطنة في سوق الكريمية بأمر من النائب العام .. إغلاق مخازن ومحال بسوق الكريمية لمخالفته المواصفات التخزينية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد الزيات إن الحملة الموسعة على مخازن ومحال السلع التموينية والسلع الغذائية بالتعاون مع الحرس البلدي، جاءت بأمر من مكتب النائب العام وإشرافه .

الزيات أوضح في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الحملة انطلقت من مخازن ومحال السلع التموينية في سوق الكريمية، و 70% من المحال والمخازن في سوق الكريمية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية، لافتاً أنه يوجد لديهم مفتشون من المركز موجودون رسمياً بالسوق .

وأضاف أن التخزين بالمحال والهناجر سيئ جداً، بدءاً من الأرفف إلى ثلاجات التبريد والتجميد، خصوصاً وأن مشتقات الألبان تحتاج إلى التجميد وجدناها موضوعة في التبريد، وأغلب العمالة الموجودة بالسوق مصرية، وبدون شهادات صحية، وأصحاب المحال لديهم “هناجر” خلف أسواقهم خاصة بسلع العصائر والمعلبات والبقوليات ومشتقات الألبان، وجدناها في حالة يرثى لها.

وأشار الزيات إلى أنهم وجدوا الكثير من السلع الغذائية بها ألوان محظورة ومواد مسرطنة دخلت بطرق غير شرعية للبلاد، وأغلب المحال أُقفلت ولم تفتتح من جديد منذ بدأنا الحملة، الخميس الماضي، لعلمهم بسوء محالهم وتخزينهم، مضيفاً أن النيابة العامة ستصدر أوامر بفتح من أقفل محاله وهناجره بالقوة، للكشف عن مدى سوءها .

وأكد الزيات، أن الحملة مستمرة على جميع الأماكن، فقط بدأناها بالمصدر الرئيسي سوق الكريمية، وتوجد لدينا منظومة بالمنافذ والمختبرات، بها أسماء الشركات التي تدخل للبلاد سلع تموينية، وحين مطالبتنا أصحاب هذه الشركات بقرار الإفراج من المركز، هناك من يقول ليس لدينا، نظراً لتهريبه السلع بطرق غير شرعية، وهناك من يمدنا بها، ونكتشف أنها مزورة.

يذكر أن فروع مركز الرقابة على الاغذية والأدوية والحرس البلدي شرعوا بحملات مماثلة في مختلف المدن والمناطق غرب وشرق وجنوب البلاد .