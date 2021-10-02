العامة للكهرباء: التوربينة الغازية الرابعة تصل موقع محطة غرب طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، وصول التوربينة الغازية الرابعة إلى موقع مشروع محطة غرب طرابلس مبينة أنه يجري العمل على وضعها على القاعدة الخاصة بها.

وأكدت الشركة في بيان لها عبر فيسبوك نقل التوربينة الغازية الرابعة من ميناء طرابلس البحري إلى موقع مشروع محطة غرب طرابلس من قبل الشركة العالمية للنقل الثقيل.

وأوضحت الشركة أن عملية النقل تمت بحضور أفراد إدارة التسريح الجمركي والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.