الدبيبة يطالب بتعجيل تسليم جدول المرتبات الموحد

أخبار ليبيا24

طالب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بإحالة نتائج عمل لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد بشكل عاجل لدراستها واعتمادها قبل توجيهه إلى مجلس النواب لإقراره.

أتى ذلك، بعد انتهاء المدة الممنوحة للجنة لإعداد الجدول، وهي 60 يوما.

ووجّه الدبيبة، عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، اليوم السبت، تعليماته إلى وزير المالية، بصفته رئيسًا للجنة الوزارية المشكلة لإعداد جدول مرتبات موحد للدولة الليبية، بإحالة نتائج عمل اللجنة ليتم دراسة واعتماد نتائجها قبل إحالتها لمجلس النواب لإقراره.

وفي 03 أغسطس 2021، قرّر الدبيبة، تشكيل لجنة لإعداد جدول رواتب موحد للموظفين بالدولة، برئاسة وزير المالية.

ونص القرار رقم 212 لسنة 2021، في مادته الأولى على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزير الخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ووكلاء وزارات الاقتصاد والتجارة، والتربية والتعليم، والعمل، والصحة، والتخطيط لشؤون الاستراتيجيات، ومندوب عن ديوان المحاسبة، ومدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي.

ونصت المادة الثانية، على أن تتولى اللجنة إعداد جدول رواتب موحد للموظفين بالدولة، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، مع مراعاة التدفقات المالية المتاحة بالباب الأول، بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تقدم اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها خلال 60 يوما، للعرض على مجلس الوزراء للاعتماد، قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره.