البعثة الأممية: الاجتماع التشاوري بين وفدي النواب والدولة إيجابي

أخبار ليبيا 24

أشادت البعثة الأممية بالأجواء الإيجابية للاجتماع التشاوري بين وفدي مجلسي النواب والدولة في العاصمة المغربية، الرباط، وذلك حول الإطار القانوني لانتخابات 24 ديسمبر.

وفي بيان لها، اليوم السبت، أثنت البعثة على دعوة وفدي المجلسين المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجها من خلال توفير مراقبين دوليين.

وعقد وفدا المجلسين في العاصمة المغربية الرباط، يومي الخميس الجمعة اجتماعا من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر 2021.

ودعا البيان الختامي لمشاورات مجلسي النواب والدولة، المجتمع الدولي إلى مراقبة الانتخابات في ليبيا وضمان احترام نتائجها.