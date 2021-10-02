إنفوغرافيك | الموقف الوبائي لـ”كورونا” في ليبيا الأسبوع الـ”38″
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة ملخص التقرير الأسبوعي “38” من 20 – 26 سبتمبر 2021:
1. العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (32,831) عينة
2. انخفاض الحالات المؤكدة (5,864) حالة بمعدل إيجابية (18 %)
3. عدد الوفيات (100) حالة بمعدل إماتة (1.7 %)
4. ارتفاع عدد الحالات في بنغازي، الخمس، سرت، الزنتان، أمساعد، الزهراء، درنة، تاورغاء، السبيعة، شحات، القيقب ،صرمان ، زوارة، غريان
5. عدد المطعمين بالجرعة الأولى (1,372,325) مُطعم
6. عدد المطعمين بالجرعة الثانية (194,529) مُطعم