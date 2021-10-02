إنفوغرافيك | الموقف الوبائي لـ”كورونا” في ليبيا الأسبوع الـ”38″

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة ملخص التقرير الأسبوعي “38” من 20 – 26 سبتمبر 2021:

1. العينات المفحوصة لهذا الأسبوع (32,831) عينة

2. انخفاض الحالات المؤكدة (5,864) حالة بمعدل إيجابية (18 %)

3. عدد الوفيات (100) حالة بمعدل إماتة (1.7 %)

4. ارتفاع عدد الحالات في بنغازي، الخمس، سرت، الزنتان، أمساعد، الزهراء، درنة، تاورغاء، السبيعة، شحات، القيقب ،صرمان ، زوارة، غريان

5. عدد المطعمين بالجرعة الأولى (1,372,325) مُطعم

6. عدد المطعمين بالجرعة الثانية (194,529) مُطعم