10 أساطير غريبة عن القهوة .. ربما لم تسمع بها من قبل ! أغلى أنواع القهوة في السوق التي تأتي من فضلات الحيوانات

منذ أن اكتشف راعي الماعز الإثيوبي في القرن التاسع أن ماعزه أصبحت أكثر نشاطًا من القهوة وفقًا للأسطورة، أصبح المشروب الساخن أكثر المشروبات شعبية في العالم حيث يتم استهلاك أكثر من 500 مليار كوب كل عام.

10 أساطير غريبة عن القهوة

القهوة التي تأتي من فضلات الحيوانات

هل تريد قهوة مميزة حقًا ولديك دخل متاح؟ جرب كوبي لواك هذا المزيج الخاص هو واحد من أغلى أنواع القهوة في السوق ويمكن أن يصل سعره إلى مئات الدولارات لكل رطل نظرًا لمذاقه الغني وعملية المعالجة المعقدة، ما الذي يجعل عملية صنع هذه الأطعمة الشهية صعبة للغاية؟

قبل أن يتم حصادها من قبل البشر ويتم أكل الفاصوليا وهضمها وتبرزها بواسطة حيوانات الزباد الغريبة التي تعيش في الأشجار والحيوانات الشبيهة بالقطط، تخمر العصائر الهضمية التوت بطريقة تصنع فنجان قهوة ناعم المذاق مع القليل من المرارة.

لسوء الحظ وفقًا لـ PETA يتم إطعام الزباد حبوب البن بالقوة أثناء احتجازه في أقفاص بحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق المخلوقات الشبيهة بالقطط في البرية تكون صحتهم في حالة سيئة.

زوجان المدمنان على الحقن الشرجية للقهوة

زوجين من سانت بيترسبرغ بولاية فلوريدا مدمنين على القهوة لكن الطريقة التي يتناولان بها القهوة هي قليلاً من الجانب غير التقليدي.

مايك وترينا مدمنان على الحقن الشرجية للقهوة تم عرض لمحة عن هذا الثنائي الفريد مؤخرًا في برنامج TLC show My Strange Addiction، وادعى أنهما كانا يمنحان نفسيهما هذه الحقن الشرجية التي تحتوي على الكافيين لعدة سنوات ويقولون إنهم يحقنون متوسط ​​100 حقنة في الشهر!

بعد إصابتها بأمراض في المعدة، أجرت ترينا القليل من البحث وتعثرت على الحقن الشرجية للقهوة، لقد جربت هذا العلاج البديل وشعرت بتحسن لأول مرة منذ سنوات عديدة وبعد مشاهدة نتائجها سرعان ما التقط مايك هذه العادة.

ومع ذلك يمكن أن تستغرق الحقن الشرجية للقهوة وقتًا طويلاً، يمكن أن تستغرق عملية توصيل دلو سعة 32 أونصة مملوء بالقهوة إلى أمعائهم السفلية عبر خرطوم مغطى بالفازلين عدة ساعات في اليوم، ومع ذلك أصبح الزوجان محترفًا في إعطاء الحقن الشرجية لأنفسهما.

امرأة رفعت دعوى على سلسلة مطاعم بسبب تسرب القهوة

ستيلا ليبيك من ألبوكيرك من نيو مكسيكو، اكتسبت سمعة سيئة كمحرض في واحدة من أكثر الدعاوى القضائية تافهة في التاريخ هي المرأة التي رفعت دعوى على ماكدونالدز بسبب سكب القهوة الساخنة التي ادعت أنها أحرقتها بشدة.

اتضح أن الدعوى لم تكن تافهة بعد كل شيء، كانت ليبيك في مقعد الراكب في سيارة حفيدها عندما طلبت القهوة في سيارة ماكدونالدز عبر النافذة بعد استلامه في كوب من الستايروفوم.

قام حفيد السيدة البالغة من العمر 79 عامًا بسحب السيارة حتى تتمكن من إضافة الكريمة والسكر إلى مشروبها، عندما قامت ليبيك بإزالة الغطاء البلاستيكي من الكوب، انسكبت القهوة الساخنة في حجرها.

وامتص البنطال الرياضي الذي كانت ترتديه القهوة وأصابها بحروق من الدرجة الثالثة على ما يقرب من 6 في المائة من مساحة جسدها، بما في ذلك الفخذان والأرداف والأعضاء التناسلية.

تم إدخال ليبيك إلى المستشفى لمدة ستة أسابيع وخضعت للعديد من عمليات ترقيع الجلد وحاول ليبيك التسوية مع عملاق الوجبات السريعة بمبلغ 20 ألف دولار لكنهم رفضوا التسوية، مما أدى إلى دعاوى قضائية إضافية.

وتم اكتشاف أن أكثر من 700 شخص رفعوا دعاوى ضد ماكدونالدز بسبب حرقهم لقهوتهم وحصلت Liebeck على 200000 دولار كتعويض عن الأضرار. تم تخفيض هذا المبلغ إلى 160 ألف دولار لأن هيئة المحلفين وجدت أن 20 في المائة منها مخطئة في التسرب.

كما منحت هيئة المحلفين للمرأة 2.7 مليون دولار كتعويض عقابي ووجد تحقيق بعد الحكم أن درجة حرارة القهوة في البوكيرك ماكدونالدز المحلي قد انخفضت إلى 158 درجة فهرنهايت.

طلب لاعب التنس الغريب في الملعب

في يناير 2015 كانت سيرينا ويليامز تشعر بالركود قليلاً في مباراتها مع الخصم فلافيا بانيتا في المباراة الافتتاحية لكأس هوبمان في بيرث، أستراليا.

بعد خسارة المجموعة الأولى 6-0، قررت أنها بحاجة إلى القليل من الانتعاش وعندما تكون سيرينا ويليامز، تحصل على بعض الامتيازات في الوظيفة، حصل ويليامز على ميزة الترشيح عن طريق طلب قهوة إسبريسو أثناء المباراة!

بعد سؤال الحكم عما إذا كان الأمر على ما يرام طلبت نجمة التنس من فتاة أن تقدم لها الإسبريسو قالت: “كنت أشعر بذلك فقط، لذلك كان علي أن أحضر بعض القهوة، لقد طلبت منهم للتو أن يحضروا لي جرعة من الإسبريسو سألتهم عما إذا كان قانونيًا، لأنني لم أفعل ذلك من قبل كنت بحاجة إلى الاستيقاظ” وفي وقت لاحق أطلقت مازحا على مشروبها اسم “القهوة المعجزة”.

مجرم القهوة العادي الذي سرق محل بيع الصحف

في عام 2012، دخل رجلان إلى بائع جرائد في مانشستر إنجلترا، وسلما أربعة أكياس وطلبا من أمين الصندوق أن يملأها بالسجائر والتبغ. وكان أحد اللصوص كان يمسك فنجانًا من القهوة بلا مبالاة طوال الوقت.

كما سرق الرجال كشكًا آخر لبيع الصحف في مانشستر في يوم رأس السنة الجديدة ربما مع كل هذه السرقة واحتفال ليلة رأس السنة الجديدة، فإن فنجان القهوة ليس فكرة سيئة بعد كل شيء.

المرأة التي أنشأت إمبراطورية قهوة بكتاب ابنها

قبل عام 1908، عندما كنت تخمر القهوة كانت المرشحات تُصنع من القماش، في بعض الأحيان يتم ترشيح القهوة من خلال الجوارب إذا كنت في مأزق.

بعد أن سئمت من طعم قهوتها المر الناجم عن المرشحات القماشية، أخذت ربة المنزل الألمانية ميليتا بنتز حرفياً صفحة من كتاب ابنها المدرسي وقامت بتصفية قهوتها من خلاله، سرعان ما حصلت على براءة اختراع لها وأصبحت قطبًا لفلتر القهوة.

ذهبت المرشحات الورقية للفوز بجوائز في معرض لايبزيغ التجاري ولا تزال شركتها موجودة حتى يومنا هذا.

شارب القهوة العاري الذي قبض عليه في بيته

إريك ويليامسون من سبرينغفيلد بولاية فرجينيا لا يستطيع حتى الاستمتاع بتخمير القهوة في منزله عارياً! قبل بضع سنوات ألقي القبض على ويليامسون بعد أن كانت جارته، إيفيت دين، تمشي في الصباح مع طفلتها ورأت رجلاً يصنع فنجان قهوته الصباحية طبيعيًا عاري في منزله؟!

وصف ويليامسون نفسه بأنه غافل عن العالم الخارجي، وأخبر أحد المراسلين أن الصباح كان مثل أي صباح آخر: لقد صنع قدرًا من القهوة، وصعد إلى الطابق العلوي وملأ فنجانه وصادف أنه كان عاريًا. الشيء التالي الذي عرفه هو أنه تم القبض عليه من قبل الشرطة في غرفة نومه.

ظهرت التفاصيل لاحقًا أن ويليامسون كان لديه العديد من رفقاء السكن وكان بمفرده لأول مرة منذ شهور وشهدت امرأتان أخريان أنهما شاهدا ويليامسون عارياً في ذلك الصباح، الأول كان أمين مكتبة رأى الرجل عاريًا واعتبره وقحًا اشتكى للشرطة لكنهم جاءوا ولم يروا شيئًا.

بعد فترة وجيزة اتصلت بعد أن رأت ويليامسون ودحضت روايتها للقصة وتمت تبرئتها لاحقًا.

الدمى المتحركة

كثير من الناس لا يدركون أن الدمى المتحركة المحبوبة لجيم هينسون تسبق شارع سمسم في الواقع بدأت Kermit the Frog كدمى خضراء غامضة من النوع الضفادع في الخمسينيات من القرن الماضي والتي لعبت دور البطولة في مسلسل تلفزيوني مدته خمس دقائق يسمى Sam and Friends. كان أيضًا في الإعلانات التجارية لـ Wilkins Instant Coffee.

كان Proto-Kermit المعروف أيضًا باسم Wilkins أحد الدمى العنيفة في أحد إعلانات القهوة التجارية، أطلق ويلكنز النار على صديقه المسكين من مدفع ، ثم استدار إلى الكاميرا وسأل المشاهدين عما إذا كانوا يحبون قهوة ويلكنز أم لا.

أكشاك القهوة التي تستخدم كبيوت دعارة

أصبحت أكشاك القهوة مع باريستا يرتدون البكيني أمرًا شائعًا في شمال غرب المحيط الهادئ. عندما تتنافس في المنطقة التي بدأت فيها شركة ستاربكس العملاقة للقهوة عليك أن تفعل شيئًا إضافيًا لجعل عملك بارزًا. قامت كارمن بانيكو، صاحبة خمسة أكشاك قهوة بأكثر مما تراه العين لجعل سلسلتها ناجحة.

اتضح أن باريستا العاملين في بانيكو انخرطوا أيضًا في عروض الجنس والدعارة لكسب أموال إضافية في أكشاك القهوة وأقر بانيكو في وقت لاحق بأنه مذنب في تهم الدعارة وغسل الأموال.

البابا الذي أعطى الخير لأوروبا لشرب القهوة

البابا كليمنت الثامن (1536-1605)، في القرن السادس عشر تم استيراد القهوة من الجزيرة العربية إلى أوروبا عبر قنوات البندقية بإيطاليا. بينما أحب الناس في أوروبا المسيحية المشروبات المحتوية على الكافيين فقد قوبلت بالريبة.

وأطلق عليه البعض اسم “شراب الشيطان” حتى أن الرهبان حثوا البابا كليمنت الثامن على حظر المشروب “الإسلامي” جادل البابا بأن المشروب كان جيدًا لدرجة أنه سيكون من الخطيئة السماح لـ الوثنيين فقط بشربه وبفضل البابا كليمنت بدأت القهوة تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.