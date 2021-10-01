وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف

العائب: المشروع سيقدم للبرلمان للتصويت عليه

1 أكتوبر، 2021 3:03 م
5

أخبار ليبيا 24

عقدت جلسة للجنة الخبراء المعنية بوضع مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف، اجتماعها الثاني بدولة تركيا.

وقالت عضو مجلس النواب حليمة العائب في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، إن الاجتماعات بأشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكتلة برلمانيات من أجل ليبيا بالبرلمان، وبرعاية وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية.

 وأوضحت العائب، أنه تم عرض مواد مشروع القانون للمناقشة في جلسات صباحية ومسائية للوصول الى صيغة قانونية رشيدة ومتوازنة لا تتعارض مع التشريعات الليبية، بمشاركة أعضاء وعضوات بالبرلمان الليبي.

كما شارك في الجلسات منظمات المجتمع المدني، وأساتذة في القانون والمحكمة العليا للقضاء ومحامين، لإضافة التعديلات الأخيرة ليقدم إلى البرلمان للنظر فيه من قبل اللجنة التشريعية والدستورية، وعرضه في القاعة للتصويت.

الوسوم
1 أكتوبر، 2021 3:03 م
5

مقالات ذات صلة

البعثة الأممية تدعو “النواب” و”الدولة” إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات

1 أكتوبر، 2021 3:47 م

اللجنة العسكرية “5+5” تنعقد مجددا في سويسرا

1 أكتوبر، 2021 3:24 م

الرقابة على الأغذية والأدوية يفرج عن شحن أسترازينيكا

1 أكتوبر، 2021 2:08 م

ما ورد بتقرير أفريكا انتلجينس حول مساعي حكومة الوحدة لتأجيل الانتخابات.. هل هي مجرد مزاعم أم حقائق؟

1 أكتوبر، 2021 1:59 م
زر الذهاب إلى الأعلى