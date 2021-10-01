ميركل: سياسة ألمانيا لن تتغير تجُاه ليبيا

أخبار ليبيا24

أكدت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنجيلا ميركل، إن ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الجمعة في برلين.

وقالت ميركل: “بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضا، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا”.

وطالبت ميركل، بانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن “مسألة مستقبل ليبيا يجب أن تحددها القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي”.

وأكدت أن ألمانيا مستعدة لدعم تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، أيضا عبر تشجيع الشركات الأجنبية على ذلك.

وذكرت ميركل، أنه لن يكون من الممكن تحقيق الاستقرار في ليبيا إذا كان هناك عوز ونقص في الإمدادات.