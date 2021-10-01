ما ورد بتقرير أفريكا انتلجينس حول مساعي حكومة الوحدة لتأجيل الانتخابات.. هل هي مجرد مزاعم أم حقائق؟

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تناول تقرير، نشره موقع، أفريكا إنتليجنس، مزاعما تشير إلى سعي حكومة الوحدة لتأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

أتى ذلك فيما لمّحت، وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في اجتماع دول الجوار الذي عقد بالجزائر، إلى احتمالية تأجيل الانتخابات، مشيرًا إلى أنه من المهم جدًا إعادة الاستقرار إلى البلاد قبل إجراء أي انتخابات.

التقرير، ذكر أن ممثلي ليبيا في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (76) تلقوا تعليمات من حكومة الدبيبة بعدم التطرق إلى انتخابات 24 ديسمبر خلال الاجتماعات.

وورد بالتقرير، أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، ضغط على كل من، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونجلاء المنقوش للتراجع عن تصريحاتهم السابقة بشأن دعم الانتخابات والعمل على تأجيلها.

وفي هذا الشأن، وجّه التقرير أصابع الاتهام، إلى عائلة الدبيبة، حيث ذكر، أنها ” استغلت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي جرت ما بين 21 و27 سبتمبر، للموائمة بين المنفي والمنقوش ليكونا في صف تأجيل الانتخابات”.

وأشار التقرير، إلى أن ابن عم الدبيبة، علي إبراهيم الدبيبة، الذي طالما ظهر بجانب الدبيبة في زياراته الخارجية، هو من يقف وراء خطة الضغط على المجتمع الدولي لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتعارض هذه المساعي تطلعات الشعب الليبي الذي يؤيد بأغلبية ساحقة إجراء انتخابات 24 ديسمبر.

ويبلغ عدد الناخبين، وفقا للمفوضية العليا للانتخابات نحو 2.83 مليون ناخب.

تقرير، أفريكا إنتليجنس، أكد أن الدبيبة منشغلٌ “بالفعل في إقناع الحكومات الأوروبية عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة بضرورة تأجيل الانتخابات وتمديد فترة ولايته”.

وأشار التقرير إلى، أن وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أصبحت تسير “في نفس الاتجاه مع رئيس الوزراء وابن عمه إبراهيم الدبيبة، الذي كان ينقل التعليمات لممثلي ليبيا في الخارج”.

كما أن رئيس المجلس الرئاسي قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “نواجه تحديات حقيقية وتطورات متسارعة تدفعنا من موقع المسؤولية في التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية تجنبنا مخاطر الانسداد في العملية السياسية، الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي الذي نتطلع إليه ويعود بنا إلى المربع الأول”.

تقرير، أفريكا انتيلجينس، ذكر أن إبراهيم الدبيبة على الرغم من غيابه عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنه “أعد الأرضية بدقة مقدمًا ومن الواضح أنه تحدث إلى دبلوماسيين ليبيين مباشرة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا في أوائل سبتمبر”.

وأضاف، أن إبراهيم الدبيبة حثّ ممثلي ليبيا على “تقليل التوقعات بشأن إجراء الانتخابات كما هو مخطط لها أو حتى الذهاب إلى أبعد من ذلك للتأكيد على أنه ببساطة لن يكون من الممكن إجراؤها في الموعد المحدد”.