ماذا قال “أردوغان” للصحفيين عن “واشنطن” عقب عودته من “موسكو” العلاقات التركية الأمريكية تسير في الاتجاه الخطأ

أخبار ليبيا 24

اتهم الرئيس التركي رجب أردوغان مسؤولا أمريكيا كبيرًا بدعم الإرهاب، مطالبًا واشنطن بدفع “1.4” مليار دولار تعويضا عن استبعاد أنقرة من برنامج طائرات “إف 35”.

وذكر أردوغان اسم “بريت ماكجورك”، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمبعوث السابق للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش .

وبحسب تقرير لموقع “أكسيوس” الأمريكي، فإن العلاقات التركية الأمريكية تسير في الاتجاه الخطأ بسبب “عدوانية أردوغان وتعاونه العميق مع روسيا”، وفقا لموقع أكسيوس.

وفي حديثه للصحافيين، أثناء عودته من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استنكر أردوغان تحالف واشنطن مع المسلحين الأكراد في سوريا، الذين تعتبر تركيا وجودهم تهديدا كبيرا للأمن القومي .

وبحث الرئيسان الروسي والتركي التعاون في القضايا الدولية والعلاقات الثنائية، في سوتشي يوم الأربعاء.

وأشار بوتين إلى أن التعاون الروسي التركي على الساحة الدولية كان ناجحًا، مشيرًا إلى الجهود الرامية إلى تنسيق المواقف بشأن سوريا وليبيا.

وأشار أردوغان إلى التطور المتزايد في العلاقات العسكرية والتجارية والاقتصادية والسياسية بين البلدين، قائلا إن السلام في سوريا يعتمد إلى حد كبير على التعاون بين موسكو وأنقرة.