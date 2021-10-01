قائمة منتخب مصر في مواجهة ليبيا

أخبار ليبيا 24

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تشكيلة منتخب مصر في المباراة المقامة، اليوم الجمعة، ضد المنتخب الليبي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وتضم القائمة حراس المرمى “محمد الشناوي” و”محمد أبو جبل” و”محمد صبحي” و”محمد بسام”، بينما المدافعون هم “أحمد فتوح” و”أيمن أشرف” و”محمود حمدي “الونش” و”ياسر إبراهيم” و”أحمد حجازي” و”باهر المحمدي” و”أكرم توفيق” و”أحمد فتحي”.

وتشمل قائمة لاعبي الوسط م”حمد صلاح” و”محمد النني” و”عمرو السولية” و”طارق حامد” و”حمدي فتحي” و”إبراهيم عادل” و”عبد الله السعيد” و”رمضان صبحي” و”عمر مرموش” و”أحمد سيد “زيزو”.

بينما سيتولى كل من “أحمد حسن” “كوكا” و”مصطفى محمد” مهمة الهجوم خلال المبارة، ويتولى البرتغالي، كارلوس كيروش، قيادة منتخب مصر لكرة القدم لأول مرة في مباراته مع ليبيا.

يشار إلى أن مباراة مصر وليبيا تأتي ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، والتي ستقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الثامن من شهر أكتوبر الجاري، وبعدها مباشرة مباراة الإياب بالجولة الرابعة المقرر إقامتها في ليبيا، في 11 من الشهر نفسه.

ويتصدر المنتخب الليبي ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بـ6 نقاط، يعقبه المنتخب المصري بـ4 نقاط، ثم الجابون بنقطة وحيدة، ويأتي منتخب أنجولا في المرتبة الرابعة دون رصيد من النقاط.