في الـ 24 ساعة الأخيرة.. ليبيا تتجاوز الألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا 1007 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بينها 193 حالة حرجة، إضافة إلى 13 حالة وفاة، و1311 حالة شفاء.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، إنه تسلم الخميس، 4851 عينة للكشف عن فيروس كورونا، حيث تبين سلبية 3844 عينة، وإيجابية 1007 عينات بنسبة 20.7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 341 ألفا و91 حالة بينها 75 ألفا و542 نشطة، و260 ألفا و885 شفاء، و4664 وفاة.