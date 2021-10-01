في اجتماع المغرب.. الدولة يقدم قانون الانتخابات التشريعية لوفد النواب

1 أكتوبر، 2021 4:47 م
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أخبار ليبيا 24

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، أن المجلس قدم قانون الانتخابات التشريعية إلى وفد مجلس النواب خلال اجتماعهم في المغرب.

وقال بوشاح، أن الوفد سيدرس القانون للوصول إلى صيغة توافقية بشأنه، مبينًا أن قانون الانتخابات الرئاسية سيطرح للنقاش بعد الاتفاق على قانون الانتخابات التشريعية .

وكان قد شارك في اجتماع الرباط 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومن المقرر أن تستمر المشاورات على مدى يومين من أجل التوافق على قانون الانتخاب التي سيجري على أساسه انتخاب البرلمان الجديد.

 

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1 أكتوبر، 2021 4:47 م
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