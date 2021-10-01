عون يكشف مخالفات جديدة لـ”صنع الله” ويراسل الدبيبة بشأنه

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طلب وزير النفط محمد عون من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إحالة رئيس مجلس أدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إلى التحقيق.

وبين عون في مراسلة موجهة إلى الدبيبة – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن صنع الله قام بتشكيل وتسمية أعضاء لجان الإدارة بالنسبة للشركات النفطية المملوكة للمؤسسة وهو اختصاص أصيل لمجلس إدارة المؤسسة.

وأوضح وزير النفط أن هذا الأمر يجعل ما صدر عن رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط قرار معيب بعيب عدم الاختصاص واغتصاب السلطة وبذلك لا يقوم به مرکز قانوني سليم وسيسبب إرباكًا واضحًا لعمل الشركة وتأثرها من هكذا أعمال غير قانونية.

وكشف عون أن وازرة النفط والغاز لم تعلم بهذا القرار ولم يحال إليها للاعتماد وفقا للآلية القانونية المرسومة لهكذا قرار وهي محاولة بائسة أخرى تأتي في سياق عرقلة الوزارة ومحاولة النيل من واجباتها ومسئولياتها المحددة بالقانون.

وذكر وزير النفط أن صنع الله ضرب بكل هذه الأحكام التشريعية عرض الحائط ولم يتم اتباعها في سابقة خطيرة على تجاوز التشريعات ومخالفة أحكامها ولا شك بأن هذا الأمر تدركون مدى خطورته على قطاع النفط.

وأوضح عون أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة م يكتفي فقط بمخالفته التشريعات إنما حاول أيضا أن يضع لها سند غير قانوني ولم يرد في التشريعات النافذة، حيث أحال هذا القرار المعيب لاعتماده من رئيس مجلس الوزراء.

وبين وزير النفط أن صنع الله يعلم بأن الاعتماد هو من اختصاص مجلس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء، وللأسف ودون عرض الأمر على مجلس الوزراء قمتم بوضع اعتمادكم على هذا القرار المعيب وفقاً لما أورده عون.