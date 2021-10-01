عناصر الأمن الليبية تداهم منطقة في طرابلس لألقاء القبض على تجار المخدرات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد مصدر أمني مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، أنه بناء على تعليمات النائب العام الليبي قامت عناصر إدارة المخدرات بمداهمة وتطويق منطقة قرقاش وسط العاصمة، والتي تعرف بتجارة الحبوب المخدرة والمشروبات الكحولية.

وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة أخبار ليبيا 24 إنه “بناءً على تعليمات من النائب العام قام مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية العميد عادل عبدالعزيز فجر اليوم الجمعة تم تطويقها بالكامل اكبر منطقة في ليبيا تقريبا مشهوره بالحبوب و الحشيش و السكير و الدعارة و تهريب البشر وهي منطقة قرقاش في طرابلس”، مؤكداً على أن ” بدأت عملية التطويق والقت عناصر الأمن القبض على تجار المخدرات والمشروبات ومهربي البشر خلال عملية مداهمة واسعة النطاق لأول مرة في هذه المنطقة”.