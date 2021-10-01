صنع الله يعلق على إيرادات شهر أغسطس من النفط ومشتقاته

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قال رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الجمعة، من المُطمئن أن نرى انتعاشا في الأسعار حول العالم وعلينا أن نستغل هذه الفرصة لإعادة بناء قطاع النفط.

وأضاف صنع الله :”يجب أن ينصبّ تركيزنا في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تكاتف جميع الجهات الفاعلة في الحفاظ على استمرار الصادرات ومنع الإغلاقات”.

وتابع رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط :”هذه الظروف المواتية والقفزة في الأسعار تتطلب تدابير استثنائية”.

وأكد صنع الله أن التحديث والتطوير أضحى حاجة ملحة، والشعب الليبي كان دوما في مقدمة الشعوب الطامحة في البناء والتحديث والتطوير وعلى الصعيد الفني نحن ملتزمون في القيام بدورنا الفني وغير السياسي.

وقال رئيس اللجنة :”إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفط على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود على الحكومة في دعم طموحات المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة قدرتها التكريرية”.

ولفت صنع الله إلى أن موافقة مجلس الوزراء لإنشاء أول مصفاة في الجنوب الليبي أولى الخطوات في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الجمعة أن صافي إيرادات شهر أغسطس للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية مدفوعاً بانتعاش في الأسعار حول العالم.

وأضافت المؤسسة في بيان لها عبر حسابها على موقع “فيسبوك” أن تم تسجيل مستوى 1,836,528,515.27 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت الى 53,034,403.37 دولار امريكي.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنه تم تحقيق صافي إيرادات المنتجات النفطية 53,309,951.24 دولار أمريكي ووصلت عوائد البتروكيماويات 3,125,844.34 دولار امريكي.

وأشارت المؤسسة إلى أن جمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي وصل إلى 1,947,998,714.22 دولار.

واستطردت :”إيرادات شهر أغسطس لا تتضمن الإتاوات والضرائب، إضافة إلى أن شحنات من النفط الخام تم تحويلها إلى محطة أوباري يتم تحمليها على الشركة العامة للكهرباء، وسجلت قيمتها في شهر أغسطس بـــ 22,701,978.71 دولار أمريكي.

وختمت المؤسسة بيانها :”تم تزويد شركة مليتة بكميات من النفط الخام لغرض توليد الطاقة الكهربائية قيمتها 3,047,529.39 دولار أمريكي وتم تحمليها على الشركة ليصار إلى تسويتها لاحقا”.