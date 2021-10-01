تعرف على جدول امتحانات القسم الأدبي بالشهادة الثانوية

1 أكتوبر، 2021 12:11 ص
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أخبار ليبيا 24

كشف المركز الوطني للامتحانات، الخميس، عن جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي “القسم الأدبي”، التي تبدأ يوم السبت 16 أكتوبر 2021 وتنتهي يوم الخميس 28 أكتوبر 2021.

وتبدأ الامتحانات وفق الجدول الذي نشره المركز عبر فيسبوك، بمادة الجغرافيا يوم السبت 16 أكتوبر، وفي اليوم التالي 17 أكتوبر امتحان مادتي الأدب والنصوص، والإنشاء لطلبة المنازل.

وحدد الجدول يوم 18 أكتوبر لامتحان مادة التاريخ، ويوم الأربعاء 20 أكتوبر لامتحان الفلسفة، و21 أكتوبر لامتحان النحو والصرف وقواعد الإملاء، و24 أكتوبر امتحان مادة الإحصاء.

كما حدد المركز يوم 25 أكتوبر لامتحان مادتي علم الاجتماع، والمطابقة والنقد الأدبي، و26 أكتوبر لمادة علم النفس، و27 أكتوبر لمادتي التربية الإسلامية، وتقنية المعلومات، ثم اليوم الأخير 28 أكتوبر لامتحان اللغة الإنجليزية.

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1 أكتوبر، 2021 12:11 ص
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