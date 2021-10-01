بماذا وعد “بن غربية” المتظاهرين ضد ترشح “حفتر وسيف الإسلام” ألاعيب الإخوان لإفشال الانتخابات إقصاء بعض الشخصيات من حقها الشرعي

أخبار ليبيا 24

دعا القيادي في مليشيات ماتسمي بــ“بركان الغضب” المدعو الطاهر بن غربية، من سماهم “أحرار البركان” إلى التظاهر في مطار طرابلس الدولي، لمنع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي نجل الرئيس السابق معمر القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق قوله.

وكتب بن غربية، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا “إلى كل الأحرار بركان الغضب رجال نساء قادة أفراد عمداء بلديات مؤسسات مجتمع مدني، الكل مدعو للحضور يوم الإثنين القادم في مطار طرابلس الدولي الساعة 12 وسوف تكون هناك وجبة غداء”.

وواصل قائلًا “بالمناسبة الدعوة موجه للجميع أرجو منكم النشر والتعميم لمصلحة الوطن والمواطنين البسطاء ولكى ننطلق على قاعدة سليمة.. ليبيا الخير والعطاء والبناء. التجمع بخصوص منع خليفة حفتر و سيف الاسلام من الترشح للانتخابات وإعادة الدكتاتورية من جديد” على حد تعبيره .