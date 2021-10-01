باشاغا لـ”سفير فرنسا” إجراء الانتخابات في موعدها مطلب شعبي

أخبار ليبيا 24

كشف وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق المنتهية، فتحي باشاغا، عن تفاصيل لقائه بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا، مؤكدا أنه ناقش معها مستجدات الأوضاع في البلاد.

وقال باشاغا في تغريدتين له عبر تويتر “سررت باستقبال سعادة سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس دوهيلين. بحثنا الجهود الدولية لحث كافة الأطراف الليبية على الالتزام ببنود خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن، وضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة لإنجاح الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.

وأضاف “إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر؛ مطلب شعبي وخطوة أساسية لإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار الكامل، وأكدنا على ضرورة مراعاة المخاوف المشروعة للشعب الليبي والدور المهم للمجتمع الدولي لضمانة استكمال خارطة طريق التي بدأت أولى خطواتها في جنيف”.

ويعتزم باشاغا خوض السباق الانتخابي المقبل، على مقعد الرئيس وفق مقربون منه، إلا أنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي حتى الآن .