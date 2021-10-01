الولايات المتحدة: لا تراجع عن دعم انتخابات 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24

قال مستشار الشؤون السياسية الخاصة في وفد الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورينتيس، أن بلاده لن تتراجع عن دعمها القوي للشعب الليبي وهو يمضي قدمًا في الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية دون تأخير.

وأعرب جيفري عن أسفه لرفض مجلس الأمن الدولي المقترح المقدم من بريطانيا وإيرلندا الشمالية لتمديد مهمة عمل البعثة الأممية لدى ليبيا إلى سبتمبر من العام المقبل، وذلك خلال كلمته أمام المجلس الأربعاء.

وبعد رفض مقترح التمديد إلى سبتمبر 2022، وافق أعضاء المجلس بالإجماع على التمديد إلى 30 يناير المقبل فقط.

وقال الدبلوماسي الأميركي، “إنها نتيجة مؤسفة لمجلس الأمن، لقد فشلنا اليوم في تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي المستقل للأمين العام في وقت حاسم. كان الاستعراض الاستراتيجي المستقل واضحًا أنه يجب نقل مقر رئيس البعثة إلى طرابلس، من أجل زيادة المشاركة مع الجهات الفاعلة الليبية”.

وتابع، “بالنظر إلى الأهمية الحاسمة لدعم الأمم المتحدة للانتخابات الوطنية في ديسمبر، ينبغي تنفيذ التوصية الواردة في الاستعراض الآن، وليس بعد شهور مقبلة”.

وأشار إلى أن موقع المبعوث الخاص في جنيف “كان عائقًا في التعامل مع الجهات الفاعلة الليبية بطريقة هادفة ومنتظمة، ويتحتم علينا التصرف بالإلحاح الذي يستحقه الشعب الليبي”.

واعتبر أن “الإخفاق في إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الآن لا يؤدي إلا إلى تقويض جهودنا الجماعية لتحقيق الاستقرار في ليبيا”. مشددا على ضرورة المضي في طريق الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، مع مواصلة الجهود الحاسمة لتطوير الإطار الدستوري والقانوني لتلك الانتخابات.

وقال، “بعد 10 سنوات من الاضطراب، لا يزال الشعب الليبي يناضل من أجل الديمقراطية والاستقرار. وندعو جميع أعضاء هذا المجلس إلى العمل معا بسرعة خلال الأشهر القليلة المقبلة لاعتماد ولاية تقدم أفضل نهج لحل الجمود وتشجيع التقدم السياسي. إن شعب ليبيا لا يستحق أقل من ذلك”.