النصر يدعم صفوف فريقه بالتعاقد مع خالد مجدي

أخبار ليبيا 24

اعلن نادي النصر عن تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم، خالد مجدي، قادما من الأهلي طرابلس.

وأكدت مصادر خاصة لـ أخبار ليبيا 24 أن عقد مجدي مع فريق النصر سيمتد لعامين كاملين.

وتكون مجدي في نادي النصر ونجح في قيادة الفريق للفوز ببطولة الدوري الليبي الممتاز موسم 2018 وانتقل للأهلي طرابلس الموسم الماضي.

ويسعى مجلس إدارة نادي النصر لدعم صفوف فريق الكرة بالنادي وذلك للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وأبرم نادي النصر عدة انتدابات مميزة منها التعاقد مع معاذ العمامي وجواد رزق ويحيى الزليتني، بالإضافة إلى التعاقد مع المغربي عبد الرحيم مقران والنيجيري امبيلي والتونسي مالك الميلادي .

ومن المنتظر دخول فريق النصر في معسكر خارجي بمصر خلال الأيام المقبلةً تحت إشراف المدرب ناصر الحضيري.