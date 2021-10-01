المنفي يطلب دعما عربيا لتحقيق الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث، رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، في برلين، مع عدد من السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، القضايا التي تهم الشأن السياسي الليبي، ودعم الدول العربية لاستقرار ليبيا.

وبحث اللقاء دعم جهود المجلس الرئاسي، في تنفيذ استحقاقات المرحلة، وفي مقدمتها تحقيق المصالحة الوطنية، للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نهاية العام الجاري.

وأكد، المنفي للسفراء العرب، على أهمية الدور العربي في تحقيق السلام في ليبيا، من خلال مساندة الشعب الليبي في عبور هذه المرحلة، ووصولها إلى الاستقرار الدائم.