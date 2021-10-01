المدن الكبرى في ليبيا مهددة بانتشار مرض خطير

أخبار ليبيا 24

حذر مدير مكتب التواصل بالمركز الوطني للصحة الحيوانية، بهيج عمار، من خطر انتشار مرض داء الكلب في المدن الكبرى كطرابلس وبنغازي ومصراتة.

وأشار عمار في تصريح صحفي، إلى اعتزام المركز إطلاق حملة تطعيم للكلاب الأليفة المملوكة، متزامنة مع برنامج توعوي متكامل خوفا من انتشار المرض.

ويعد داء الكَلَب مرض فيروسي خطير يسبب التهاب حاد في الدماغ ويصيب الحيوانات ذات الدم الحار، وهو مرض حيواني المنشأ أي أنه ينتقل من فصيلة إلى أخرى، من الكلاب إلى الإنسان مثلاً وينتقل غالباً عن طريق عضة من الحيوان المصاب.

ويؤدي داء الكلب للوفاة عندما يصيب الإنسان بمجرد ظهور الأعراض إلا في حال تلقيه الوقاية اللازمة ضد المرض، وهو يصيب الجهاز العصبي المركزي مما يؤدي إلى إصابة الدماغ بالمرض ثم الوفاة.