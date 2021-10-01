اللجنة العسكرية “5+5” تنعقد مجددا في سويسرا

أخبار ليبيا 24

أعلن مع مدير مكتب القائد العام وعضو اللجنة العسكرية المشتركة، الفريق خيري التميمي أن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” ستعقد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري اجتماعا في جنيف؛ وذلك لبحث ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

اجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف تعود للانعقاد مجددا في مدينة جنيف السويسرية بعد مرور نحو عام على توقيع وقف إطلاق النار.

من جانبه قال رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن “5+5” ستطلع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات عملية برلين على خطة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، والجدول الزمني الذي حددته لذلك.

ومثل توصل اللجنة لاتفاق وقف إطلاق نار، 23 أكتوبر 2020، نقطة فارقة في الأزمة الليبية، حيث فتح الباب أمام استكمال مسارات الحوار السياسية الأخرى، وصولا إلى الاتفاق على خارطة طريق تنتهي بانتخابات عامة في 24 ديسمبر، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة.

ولعل أبرز البنود التي تحققت في الاتفاق هو سريان وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي الذي يربط مدن الساحل الليبي، بالإضافة إلى تشكيل الغرفة الأمنية التي تتولى مهمة تأمين طرق التماس، وتسهيلها عمليات الإفراج عن محتجزين، فضلا عن النظر في ملف توحيد حرس منشآت المؤسسات النفطية.