الشافعي: قد نضطر لإغلاق مطار بنينا لعدم وجود الدعم

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قال، عبدالله الشافعي، إن إدارة مطار بنينا، قد تضطر خلال أسبوع إلى إغلاق المطار في حال عدم إيجاد حلول للمشاكل التي تواجهه وعلى رأسها النظافة والمرتبات.

وأضاف، مدير المطار، في اجتماع مع الشركات العاملة بالمطار، أن مشاكل المطار ترجع لأيام الحكومة الليبية “المؤقتة” برئاسة عبدالله الثني.

وأوضح الشافعي، في اللقاء المصور، أن الحكومة السابقة خصصت للمطار 10 مليون دينار فقط، مشيرًا إلى أن هناك عدة مشاريع لم تكتمل إلى هذا اليوم.

وقال، “لدينا مشاريع لم تكتمل تبلغ نحو 10 مشاريع والشركات المتعاقد معها توقفت لعدم حصولها على الأموال”.

وأضاف، “شركة النظافة الخاصة بالمطار لم تتلق أي أموال نظير عملها، وقد انسحبت مما أدى إلى انعدام النظافة داخل المطار”.

وأشار إلى أن إدارة المطار، لجأت خلال المدة الماضية إلى طرق تلفيقية واستعانت بعمال نظافة بأجر يومي، لكنها عجزت عن تسديد أجورهم.

وتطرق الشافعي، إلى أزمة تأخر مرتبات العاملين التابعين لعدد من الشركات العاملة بالمطار، إذ كشف أن موظفي شركة الخدمات الأرضية لم يتقاضوا مرتباتهم منذ 17 شهرًا والخدمات التموينية 48 شهر والخطوط الليبية 19 شهرًا.

وقال الشافعي، إن “تشغيل المطار يتم بالعلاقات الشخصية وكل وعود المسؤولين “زائفة”.

ودعا الشافعي، إلى ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة النظافة بالمطار، واصفًا أنه بـ “المتهالك”.

وأضاف، “لا نستطيع تحمل مسؤولية أن تكون صالة المطار جالبة للأمراض والأوبئة، كما لا نستطيع تحمل تأخر مرتبات الموظفين”.