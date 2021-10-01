السايح: قانون الانتخابات لا يمنع الدبيبة من الترشح للرئاسة

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، أنه لا يوجد نص في الاتفاق السياسي أو قانون في الانتخابات يمنع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأكد السايح في تصريحات صحفية، أن “المفوضية لن تفتتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية إلى حين صدور قانون انتخاب البرلمان والرئيس معا”.

وأشار السايح إلى أن المفوضية ستفتتح في منصف شهر أكتوبر المقبل ألفي مركز انتخابي لتوزيع بطاقات الناخبين.