الرقابة على الأغذية والأدوية يفرج عن شحن أسترازينيكا

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد الزيات، الإفراج عن شحنة لقاح أسترازينيكا الموردة إلى ليبيا بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، عبر مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، قال الزيات، “إن الشحنة المفرج عنها تبلغ 144000 جرعة، وكانت قد خضعت للإجراءات المخبرية اللازمة بمعامل الرقابة الدوائية بالمركز من التحليل الفيزيائي و الكيميائي والجرثومي والتي أظهرت نتائجه بأنه يطابق المواصفات ويسمح باستهلاكها بشرياً.