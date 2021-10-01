الدبيبة يعلق على شائعة إصدار مذكرة لصالح أحد الخاضعين للاستجواب في أمريكا

أخبارليبيا24

نفى وزير الدفاع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس إصدار أي مذكرة لصالح أحد الخاضعين للاستجواب بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدبيبة :”ننفي الأخبار الكاذبة التي نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي مفادها إصدار الوزارة مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء للإفلات من المساءلة الجنائية”.

وأوضح وزير الدفاع أن نشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الدولة الليبية من مواطنين ليبيين مقيمين بالخارج يمثل جريمة جنائية تمس بالأمن القومي للبلاد وفق قانون العقوبات الليبي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية.

وبين الدبيبة أن وزارة الدفاع تؤكد احترامها لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وأنها لا تتدخل في أعمال السلطات القضائية الوطنية والدولية.

وأكد وزير الدفاع رئيس الحكومة أن الوزارة تؤكد احترامها لمبدأ سيادة القانون وتطالب الجميع الالتزام بذلك.